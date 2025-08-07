«Просто исчез». Тренер Бетербиева высказался о несостоявшейся трилогии с Биволом

Марк Рэмси, тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, высказался о несостоявшихся переговорах о третьем поединке с Дмитрием Биволом.

«Пытались договориться с Биволом. На это ушли месяцы. А он просто исчез. Изначально бой хотели организовать в Эр-Рияде. Потом появились какие-то люди, которые захотели сделать это в Москве. Они предлагали огромные деньги. Намного больше, чем Бивол заработал в первом и втором боях. Но он всё равно отказался. Он просто исчез. Вышел из переговоров», — сказал Рэмси в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

