Экс-чемпион UFC: Чимаев — зверь, он хочет всех убить, за это мы его и любим

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик британец Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Мне нравится в Хамзате то, что он не собирается меняться. Он так дерётся. Это нельзя изменить, это просто в нём есть. Этот человек – настоящий зверь. Он говорит, что хочет всех убить, и он это делает, за это мы его и любим. Вот почему смотрим его, вот почему этот поединок настолько удивителен», — сказал Биспинг в видео на своём YouTube-канале.

