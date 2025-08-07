Райан Гарсия заявил о желании провести бой с Теофимо Лопесом

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия, выступающий в полусреднем весе (до 66,7 кг), заявил о желании провести бой с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях соотечественником Теофимо Лопесом.

«Не знаю, что там у Теофимо Лопеса. В последнее время его не слышно. Если он хочет боя, он может его получить. Мне всегда был интересен этот поединок. Наши стили подходят друг другу», — приводит слова Гарсии издание The Ring.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Гарсия проиграл единогласным судейским решением соотечественнику Роландо Ромеро. Лопес победил единогласным решением соотечественника Арнольда Барбозу-младшего.