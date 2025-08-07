«Его вырубят». Куинтон Джексон дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра

Бывший чемпион UFC американец Куинтон Джексон высказался о предстоящем реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Я считаю, что Алекс недооценил этого россиянина. Говорю со всем уважением, Перейра — один из моих любимых бойцов. Мне кажется, что у Алекса, учитывая то, как он выглядел, была плохая весогонка. В реванше Перейра вырубит Анкалаева, отправит в нокаут», — сказал Джексон в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

