Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев — о возможном участии на турнире UFC в Белом доме: посмотри на моё лицо

Хамзат Чимаев — о возможном участии на турнире UFC в Белом доме: посмотри на моё лицо
Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев поделился мнением о вероятности своего участия в потенциальном турнире промоушена Даны Уайта на территории Белого дома.

«Бро, посмотри на моё лицо. Не думаю, что они позволят мне принять участие», — сказал Чимаев на канале YouTube-FULL SEND MMA.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Хамзат встречался с австралийцем Робертом Уиттакером. Чимаев одержал победу уже в первом раунде. В общей сложности на счету спортсмена в ММА 14 боёв, в которых он одержал 14 побед.

Хамзат Чимаев играет в футбол:

