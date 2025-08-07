Махачев начал тренировочный лагерь перед боем с Делла Маддаленой

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев начал тренировочный лагерь в преддверии титульного поединка с австралийским бойцом, чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

Видео было опубликовано в социальных сетях.

Исламу Махачеву 33 года. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2015-го выступает в UFC.

В октябре 2022 Махачев сразился за титул UFC в лёгком весе, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты против австралийца Алекса Волкановски (дважды), американца Дастина Порье и бразильца Ренато Мойкано.