UFC анонсировал бой Рафаэля Физиева и Чарльза Оливейры

10-й номер рейтинга UFC в лёгком весе Рафаэль Физиев (Азербайджан) в следующем поединке встретится с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой, занимающим четвёртую позицию в дивизионе. Об этом информирует пресс-служба UFC. Спортсмены сразятся 11 октября на турнире UFC в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Их бой будет главным событием спортивного мероприятия.

В общей сложности на счету Физиева в смешанных единоборствах в данный момент 17 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел четыре поражения. На счету Оливейры 35 побед при 11 поражениях. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

