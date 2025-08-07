Оливейра сообщил, что сам попросил UFC дать ему бой на турнире в Бразилии

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра поблагодарил UFC за то, что ему позволили провести следующий бой на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Дана Уайт, Хантер, Шон Шелби. Спасибо за выполнение моей просьбы… Прошло много времени с тех пор, как я последний раз дрался в Бразилии, и для меня очень важно снова подраться в своей стране», — сказал Чарльз Оливейра в видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что Оливейра проведёт следующий поединок 11 октября на турнире UFC в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым.

В общей сложности на счету Физиева в смешанных единоборствах в данный момент 17 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел четыре поражения. На счету Оливейры 35 побед при 11 поражениях. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.