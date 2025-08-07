Боец из Чечни Хамзат Чимаев высказался о Дональде Трампе

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев ответил на вопрос по поводу президента США Дональда Трампа.

«Дональд Трамп многое сделал для бойцов», — сказал Чимаев на YouTube-канале FULL SEND MMA.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа мск Чимаев проведёт поединок с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Спортсмены сразятся на турнире UFC 319, который пройдёт в Чикаго (США). Это будет первый бой Чимаева на территории США. На счету Хамзата 14 побед в 14 поединках. В активе дю Плесси 23 победы при двух поражениях.

Тренировка Чимаева к бою с дю Плесси: