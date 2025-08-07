Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец из Чечни Хамзат Чимаев высказался о Дональде Трампе

Боец из Чечни Хамзат Чимаев высказался о Дональде Трампе
Комментарии

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев ответил на вопрос по поводу президента США Дональда Трампа.

«Дональд Трамп многое сделал для бойцов», — сказал Чимаев на YouTube-канале FULL SEND MMA.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа мск Чимаев проведёт поединок с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Спортсмены сразятся на турнире UFC 319, который пройдёт в Чикаго (США). Это будет первый бой Чимаева на территории США. На счету Хамзата 14 побед в 14 поединках. В активе дю Плесси 23 победы при двух поражениях.

Материалы по теме
Чимаев хочет пояса и деньги. Но ставит цели, которые далеки от реальности
Чимаев хочет пояса и деньги. Но ставит цели, которые далеки от реальности

Тренировка Чимаева к бою с дю Плесси:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android