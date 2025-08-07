Физиев отреагировал на анонс своего боя с Оливейрой на турнире UFC в Бразилии

10-й номер рейтинга UFC в лёгком весе Рафаэль Физиев (Азербайджан) разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где отреагировал на анонс поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Вы так же взволнованы, как и я? Ведь я уже считаю дни», — написал Физиев.

Напомним, бой Физиева и Оливейры состоится 11 октября на турнире UFC в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Поединок будет носить статус главного события спортивного мероприятия.

Физиева за время карьеры в смешанных единоборствах на данный момент принял участие в 17 поединках, где добыл 13 побед и потерпел четыре поражения. В активе Оливейры 35 побед при 11 поражениях. Ещё один поединок с участием бразильского спортсмена был признан несостоявшимся.

