Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Физиев отреагировал на анонс своего боя с Оливейрой на турнире UFC в Бразилии

Физиев отреагировал на анонс своего боя с Оливейрой на турнире UFC в Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

10-й номер рейтинга UFC в лёгком весе Рафаэль Физиев (Азербайджан) разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где отреагировал на анонс поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Вы так же взволнованы, как и я? Ведь я уже считаю дни», — написал Физиев.

Напомним, бой Физиева и Оливейры состоится 11 октября на турнире UFC в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Поединок будет носить статус главного события спортивного мероприятия.

Физиева за время карьеры в смешанных единоборствах на данный момент принял участие в 17 поединках, где добыл 13 побед и потерпел четыре поражения. В активе Оливейры 35 побед при 11 поражениях. Ещё один поединок с участием бразильского спортсмена был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Оливейра сообщил, что сам попросил UFC дать ему бой на турнире в Бразилии

Анкалаев и Физиев встретились перед UFC 313:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android