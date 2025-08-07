Куинтон Джексон: говорят, Царукян — именно тот, кто заберёт титул у Топурии

Бывший боец UFC Куинтон Джексон высказался о возможном поединке за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и соотечественником Арманом Царукяном.

«Арман на тренировках выглядит просто феноменально. Я слышал о нём сумасшедшие вещи. Этот парень — настоящий зверь, он бьёт все рекорды по скорости и силе. Говорят, что Арман — именно тот, кто заберёт титул у Илии Топурии. Я тогда подумал: «Вау! Он настолько хорош?» Мне сказали, что Арман — настоящий зверь. И он точно заслуживает бой за титул», — сказал Джексон в интервью Helen Yee Sports.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.