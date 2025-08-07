Хамзат Чимаев высказался о возможном бое с Исламом Махачевым в UFC

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Бой с Махачевым? Сначала посмотрим, кто будет чемпионом [в этом дивизионе]. Не знаю. Но если он выиграет, то это будет самый быстрый способ стать лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий», — сказал Чимаев на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, Махачев принял решение перейти из лёгкого в полусредний вес. Ожидается, что российский спортсмен встретится с действующим чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой.

Хамзат Чимаев играет в футбол: