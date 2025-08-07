Скидки
«Ждал долго и больше ждать не намерен». Бетербиев сделал заявление на тему боя с Биволом
Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев поделился подробностями относительно ожидаемого третьего поединка с соотечественником Дмитрием Биволом. Стороны пока так и не смогли договориться. Ранее стало известно, что в следующем поединке Бетербиев сразится с американцем Деоном Николсоном. Бой пройдёт 22 ноября.

«Планировалось, что наш следующий бой пройдёт в России. Вы знаете, о чём сейчас идёт речь. О третьем бое с Дмитрием Биволом. Нам предложили отличные условия, отказаться от которых было практически невозможно. Со своей стороны я сделал всё, чтобы третий бой состоялся, но мой соперник снова выбрал путь отступления.

Я ждал достаточно долго и больше ждать не намерен. Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает, — это уже слишком. Увидимся 22 ноября в Эр-Рияде. Я продолжаю свой путь, несмотря ни на что», — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.

Напомним, в первом бою Бетербиева и Бивола победу одержал Артур. В реванше был сильнее Дмитрий.

Материалы по теме
Пока без трилогии. Бетербиеву дали американского нокаутёра на серии побед
Пока без трилогии. Бетербиеву дали американского нокаутёра на серии побед

40-летний Артур Бетербиев показал работу на груше:

