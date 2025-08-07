Хамзат Чимаев — о возможном бое в Белом доме: меня бы депортировали

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории UFC, рассказал, почему сомневается в возможности своего выступления на турнире лиги Даны Уайт в Белом доме. Ранее идею проведения такого мероприятия высказывал президент США Дональд Трамп.

«Меня бы депортировали в лагерь для иммигрантов или что-то в этом роде. Я атлет, спортсмен. Тренируюсь всю свою жизнь. Некоторые ставят меня в непростое положение, связанное с политическими моментами, и аннулируют мою визу. Не знаю почему. Я занимаюсь всем этим для семьи. Это ставит многих спортсменов в неловкое положение. Спорт должен объединять. Был бы счастлив, если бы мне дали возможность там подраться, но не верю в это», — сказал Чимаев на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

