Чимаев ответил, привезёт ли чемпионский пояс UFC в Россию в случае победы

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг), непобеждённый российский атлет Хамзат Чимаев подтвердил, что привезёт чемпионский пояс лиги в Россию в случае завоевания.

«Я вырос там, и моя семья до сих пор живёт там. Конечно, я привезу чемпионский пояс в Россию», — сказал Хамзат Чимаев в интервью Владу Колосу.

Напомним, следующий поединок непобедимый Хамзат проведёт против действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Их встреча станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, где победил Роберта Уиттакера болевым приёмом.