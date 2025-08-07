Дастин Порье получил первое назначение в UFC после завершения карьеры

Недавно завершивший карьеру Дастин Порье будет выступать в качестве аналитика на турнире UFC 319. Об этом информирует MMAJunkie со ссылкой на свои источники.

Вместе с Порте на турнире в качестве аналитиков будет работать бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит, экс-претендент на титул чемпиона промоушена Даны Уайта в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен, а также американский боец Майкл Кьеза.

UFC 319 состоится в ночь с 16 на 17 августа мск в Чикаго (США). В главном поединке турнира встретятся непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев и южноафриканец Дрикус дю Плесси.

