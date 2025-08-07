Скидки
Белал Мухаммад обратился к дю Плесси перед его боем с Чимаевым на UFC 319

Белал Мухаммад обратился к дю Плесси перед его боем с Чимаевым на UFC 319
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад обратился к южноафриканцу Дрикусу дю Плесси, которому предстоит провести поединок с чеченцем Хамзатом Чимаевым. Спортсмены встретятся на турнире UFC 319, который пройдёт в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа мск.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Брат, это мой город. Если тебе что-нибудь понадобится в Чикаго — еда, какие-то продукты, терапевты, клетка, тренажёрный зал, сауна… только не звони мне. Тебе здесь не рады. Чикаго, если увидишь его, дай ему понять, что ему здесь не рады», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.

Дю Плесси является чемпионом UFC в среднем весе. Чимаев занимает третью позицию рейтинга.

Хамзат Чимаев готовится к титульному бою с Дрикусом дю Плесси:

