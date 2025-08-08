«Плевок в лицо». Камару Усман назвал бойца UFC, который сейчас недостоин боя за титул

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман высказал мнение, что британец Пэдди Пимблетт в данный момент не заслуживает титульного поединка. Пимблетт сейчас занимает девятое место в рейтинге UFC лёгкого веса.

«Здесь нет вины Пэдди. Он отлично справился с теми соперниками, с которыми ему довелось встретиться. Но если посмотреть на рейтинг лёгкого веса, то здесь есть не только Арман Царукян или Джастин Гэтжи, но и Дэн Хукер, Матеуш Гамрот, Бенеил Дариуш… Так что проигнорировать всех этих парней только ради того, чтобы дать титульный бой Пэдди, будет своего рода плевком в лицо принципу «лучший дерётся со следующим лучшим», — сказал Усман на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

