Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Плевок в лицо». Камару Усман назвал бойца UFC, который сейчас недостоин боя за титул

«Плевок в лицо». Камару Усман назвал бойца UFC, который сейчас недостоин боя за титул
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман высказал мнение, что британец Пэдди Пимблетт в данный момент не заслуживает титульного поединка. Пимблетт сейчас занимает девятое место в рейтинге UFC лёгкого веса.

«Здесь нет вины Пэдди. Он отлично справился с теми соперниками, с которыми ему довелось встретиться. Но если посмотреть на рейтинг лёгкого веса, то здесь есть не только Арман Царукян или Джастин Гэтжи, но и Дэн Хукер, Матеуш Гамрот, Бенеил Дариуш… Так что проигнорировать всех этих парней только ради того, чтобы дать титульный бой Пэдди, будет своего рода плевком в лицо принципу «лучший дерётся со следующим лучшим», — сказал Усман на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Материалы по теме
Одного трэш-тока недостаточно. Царукян на верном пути, но бой с Топурией пока не получит
Одного трэш-тока недостаточно. Царукян на верном пути, но бой с Топурией пока не получит

Пэдди Пимблетт — звезда, которую никто не признаёт:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android