48-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен назвал двух бойцов, способных выиграть титулы в трёх весовых категориях.

«Мне нравится идея о тройном титуле. Думаю, сейчас у нас есть два парня, которые могут это сделать, и эти двое уже добились побед в двух дивизионах. Илии Топурии осталось сделать это в полусреднем весе, и это кажется возможным. Даже вероятным. Но есть ещё и Алекс Перейра.

Если переводить такого парня в тяжёлый вес, то поставьте его в схватку с очень опасным бойцом, который будет бить руками и ногами. Сможет ли этот опасный боец добраться до подбородка Перейры и уложить его? Если нет, то бой Перейры против Тома — наш самый вероятный путь к трёхкратному титулу. А Дрикусу дю Плесси ещё предстоит много работы в среднем весе», — приводит слова Соннена MMAJunkie.