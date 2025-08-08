Скидки
Оливейра высказался о Физиеве, с которым подерётся на турнире UFC в Рио-де-Жанейро

Бразилец Чарльз Оливейра высказался об азербайджанском бойце Рафаэле Физиеве, с которым проведёт свой следующий бой.

«Честно говоря, Физиев очень жёсткий соперник. Он хорошо двигается, отлично работает в стойке, ведёт себя с уважением и уже дрался с громкими именами. Как я всегда говорю, я никогда не проявляю неуважения к другим, но я сосредоточен на себе. На том, что я могу привнести в поединок. Эта уверенность, это чувство радости быть готовым. В клетке нахожусь не только я. Там я, он и целая нация бразильцев, которые болеют за меня и чувствуют то же, что и я. Эта энергия точно будет толкать меня вперёд», — приводит слова Оливейры BJ Penn.

Напомним, бой Физиева и Оливейры состоится 11 октября на турнире UFC в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Поединок будет носить статус главного события спортивного мероприятия.

