Соннен высказался на тему реванша между Анкалаевым и Перейрой

Бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен ответил на вопрос по поводу реванша между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Спортсмены должны сразиться в октябре на UFC 320.

«Никто не спрашивал об этом бое. Ты не просил об этом. Я не просил об этом. В социальных сетях никто не просил об этом. Невозможно найти человека, который просил бы об этом», — приводит слова Соннена MMAJunkie.

Анкалаев стал чемпионом, одолев Перейру. Спортсмены встречались на турнире UFC 313, который проходил в марте этого года. Магомед победил единогласным решением судей.

