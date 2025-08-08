Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен высказался на тему реванша между Анкалаевым и Перейрой

Соннен высказался на тему реванша между Анкалаевым и Перейрой
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен ответил на вопрос по поводу реванша между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Спортсмены должны сразиться в октябре на UFC 320.

«Никто не спрашивал об этом бое. Ты не просил об этом. Я не просил об этом. В социальных сетях никто не просил об этом. Невозможно найти человека, который просил бы об этом», — приводит слова Соннена MMAJunkie.

Анкалаев стал чемпионом, одолев Перейру. Спортсмены встречались на турнире UFC 313, который проходил в марте этого года. Магомед победил единогласным решением судей.

Материалы по теме
Проводы большой карьеры Перейры. Реванш с Анкалаевым отправит Алекса на пенсию
Проводы большой карьеры Перейры. Реванш с Анкалаевым отправит Алекса на пенсию

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android