Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Бенн: Илия, эти руки для тебя, брат

Конор Бенн: Илия, эти руки для тебя, брат
Комментарии

Британский боксёр Конор Бенн заявил, что готов провести поединок по боксу против чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии. Об этом он сказал, комментируя переход бойцов смешанных единоборств в профессиональный бокс.

«Кто бы из бойцов UFC ни решил перейти в бокс, это опасная игра… Илия Топурия, эти руки для тебя, брат. Я не настолько глуп, чтобы идти в клетку. Никогда бы этого не сделал», — сказал Бенн в видео в социальной сети.

Илия Топурия — действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Ранее он заявлял, что хотел бы провести боксёрский поединок с Саулем «Канело» Альваресом. Бенн выступает в полусреднем весе и имеет рекорд 23 победы без поражений.

Материалы по теме
Одного трэш-тока недостаточно. Царукян на верном пути, но бой с Топурией пока не получит
Одного трэш-тока недостаточно. Царукян на верном пути, но бой с Топурией пока не получит

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android