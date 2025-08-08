Конор Бенн: Илия, эти руки для тебя, брат

Британский боксёр Конор Бенн заявил, что готов провести поединок по боксу против чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии. Об этом он сказал, комментируя переход бойцов смешанных единоборств в профессиональный бокс.

«Кто бы из бойцов UFC ни решил перейти в бокс, это опасная игра… Илия Топурия, эти руки для тебя, брат. Я не настолько глуп, чтобы идти в клетку. Никогда бы этого не сделал», — сказал Бенн в видео в социальной сети.

Илия Топурия — действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Ранее он заявлял, что хотел бы провести боксёрский поединок с Саулем «Канело» Альваресом. Бенн выступает в полусреднем весе и имеет рекорд 23 победы без поражений.

