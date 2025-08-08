Джонни Фишер назвал двух боксёров, которые могут победить Александра Усика

Британский боксёр Джонни Фишер ответил на вопрос по поводу соперников, которые могли бы победить украинца Александра Усика.

«Думаю, Джей Опетайя мог бы победить Усика в крузервейте. Они могут встретиться, если Опетайя поднимется в весе или это могло бы произойти в бриджервейте. Джозеф Паркер тоже может. Он быстр для своего веса. Быть может, супертяжеловес средних размеров оказался бы неудобным соперником для Усика. Стили делают поединки», — сказал Фишер в видео на канале Seconds Out в YouTube.

В общей сложности на счету Усика в данный момент 24 поединка, в которых он одержал 24 победы.

