Марлон Вера встретится с Айманном Захаби на турнире UFC в Ванкувере

Эквадорский боец Марлон Вера и канадец Айманн Захаби проведут бой в легчайшем весе на турнире UFC Fight Night, который пройдёт в Ванкувере в ночь на 19 октября. Об этом сообщается на официальной странице UFC в социальной сети.

Марлон Вера последний раз выходил в октагон в августе 2024 года, уступив Дейвисону Фигейреду единогласным решением судей. Айманн Захаби в мае 2025 года победил Жозе Альдо по решению судей и продлил свою победную серию до шести боёв. Поединок Веры и Захаби состоится в главном карде турнира.

Турнир UFC Fight Night в Ванкувере станет частью международной серии мероприятий организации и соберёт в главном карде несколько поединков с участием бойцов мирового уровня. Место проведения и полный список участников будут объявлены позже.

