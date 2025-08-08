Чимаев: не знаю, как получилось с визой в США

Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, как получил визу для въезда в США, и прокомментировал слухи о помощи президента Дональда Трампа. Ранее у спортсмена были трудности с проведением боёв на территории Америки, и многие связывали это с его связями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Однако после возвращения Трампа в Белый дом Чимаев смог оформить визу и готовится к следующему поединку в Чикаго.

«Я не знаю, как это случилось. У меня эмиратовский паспорт, я гражданин ОАЭ. Наверное, Дана Уайт тоже помог, чтобы я был в Америке. Но как сам процесс проходил — я не в курсе. Паспорт отдал, взял визу, пришёл сюда в зал», — приводит слова Чимаева Sport24.

Следующий поединок Хамзат проведёт 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго, где будет бороться за титул чемпиона в среднем весе против Дрикуса дю Плесси.

Главные новости дня: