Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев: не знаю, как получилось с визой в США

Чимаев: не знаю, как получилось с визой в США
Аудио-версия:
Комментарии

Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, как получил визу для въезда в США, и прокомментировал слухи о помощи президента Дональда Трампа. Ранее у спортсмена были трудности с проведением боёв на территории Америки, и многие связывали это с его связями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Однако после возвращения Трампа в Белый дом Чимаев смог оформить визу и готовится к следующему поединку в Чикаго.

«Я не знаю, как это случилось. У меня эмиратовский паспорт, я гражданин ОАЭ. Наверное, Дана Уайт тоже помог, чтобы я был в Америке. Но как сам процесс проходил — я не в курсе. Паспорт отдал, взял визу, пришёл сюда в зал», — приводит слова Чимаева Sport24.

Следующий поединок Хамзат проведёт 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго, где будет бороться за титул чемпиона в среднем весе против Дрикуса дю Плесси.

Материалы по теме
Чимаев хочет пояса и деньги. Но ставит цели, которые далеки от реальности
Чимаев хочет пояса и деньги. Но ставит цели, которые далеки от реальности

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android