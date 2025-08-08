Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен рассказал, какой шаг должен сделать Алекс Перейра в UFC

Соннен рассказал, какой шаг должен сделать Алекс Перейра в UFC
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен поделился мнением о бразильце Алексе Перейре, выступающем в полутяжёлом дивизионе лиги Даны Уайта. В настоящий момент Алекс занимает первую позицию дивизиона.

«Я по-прежнему хочу, чтобы он стал тяжеловесом. Определённо, он и сам хочет выступать в тяжёлом весе. Он уже рассказывал об этом в социальных сетях. Он даёт понять фанатам: «Я достаточно силён для этого. Это то, что я хочу», — приводит слова Соннена MMAJunkie.

На счету Перейры в ММА 12 побед при трёх поражениях.

Материалы по теме
Проводы большой карьеры Перейры. Реванш с Анкалаевым отправит Алекса на пенсию
Проводы большой карьеры Перейры. Реванш с Анкалаевым отправит Алекса на пенсию

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android