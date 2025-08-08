Соннен рассказал, какой шаг должен сделать Алекс Перейра в UFC

Бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен поделился мнением о бразильце Алексе Перейре, выступающем в полутяжёлом дивизионе лиги Даны Уайта. В настоящий момент Алекс занимает первую позицию дивизиона.

«Я по-прежнему хочу, чтобы он стал тяжеловесом. Определённо, он и сам хочет выступать в тяжёлом весе. Он уже рассказывал об этом в социальных сетях. Он даёт понять фанатам: «Я достаточно силён для этого. Это то, что я хочу», — приводит слова Соннена MMAJunkie.

На счету Перейры в ММА 12 побед при трёх поражениях.

Главные новости дня: