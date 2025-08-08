Скидки
Пэдди Пимблетт: Эль Чоризо, я иду за тобой

Пэдди Пимблетт: Эль Чоризо, я иду за тобой
Боец UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт обратился к своему коллеге Илии Топурии с вызовом на бой. Спортсмен опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором заявил о готовности встретиться с соперником.

«Просто жду звонка. Эль Чоризо, я иду за тобой», — написал Пимблетт.

Последний поединок 30-летнего Пэдди Пимблетта состоялся в апреле, тогда он одержал победу техническим нокаутом над Майклом Чендлером в третьем раунде. 28-летний Илия Топурия в июне нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде, выиграв чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

Аспиналл и Пэдди Пимблетт посетили мурал, посвящённый Тому:

