Оливейра объяснил причину своего поражения нокаутом в бою с Топурией на UFC 317

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра вспомнил своё поражение нокаутом в поединке с Илией Топурией. Спортсмены встречались на турнире UFC 317, проходившем в конце июня 2025 года.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

«Я отрабатывал множество движений, различные удары, тейкдауны, комбинации. Но когда начался бой, я просто хотел покрасоваться. Я слишком сильно верил в свои руки, в свою нокаутирующую силу. Продолжал ждать идеального момента для удара, но Илия был намного быстрее меня, ведь я просто выжидал. Он был намного быстрее. Его план на бой оказался лучше. Он заслуживает всяческого уважения», — приводит слова Оливейры Bloody Elbow со ссылкой на Thunderpick.

Чарльз Оливейра вернул яркий блонд:

