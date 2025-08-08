Оливейра объяснил причину своего поражения нокаутом в бою с Топурией на UFC 317

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра вспомнил своё поражение нокаутом в поединке с Илией Топурией. Спортсмены встречались на турнире UFC 317, проходившем в конце июня 2025 года.

«Я отрабатывал множество движений, различные удары, тейкдауны, комбинации. Но когда начался бой, я просто хотел покрасоваться. Я слишком сильно верил в свои руки, в свою нокаутирующую силу. Продолжал ждать идеального момента для удара, но Илия был намного быстрее меня, ведь я просто выжидал. Он был намного быстрее. Его план на бой оказался лучше. Он заслуживает всяческого уважения», — приводит слова Оливейры Bloody Elbow со ссылкой на Thunderpick.

