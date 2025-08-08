«Хабиб, наверное, лучше знает». Чимаев — о совете Нурмагомедова
Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал совет экс-чемпиона лёгкого веса Хабиба Нурмагомедова перед своим титульным боем. Хабиб рекомендовал Чимаеву быть более прагматичным и экономить силы в первых раундах.
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев
«Не знаю, что сказать. Хабиб, наверное, лучше знает. Я просто хочу в клетку попасть и подраться», — приводит слова Чимаева Sport24.
Также он подтвердил готовность выйти на полный бой: «Не был бы готов — не заходил бы туда».
17 августа Чимаев встретится с Дрикусом дю Плесси в титульном поединке за чемпионский пояс в среднем весе на турнире UFC 319.
