«Хабиб, наверное, лучше знает». Чимаев — о совете Нурмагомедова

Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал совет экс-чемпиона лёгкого веса Хабиба Нурмагомедова перед своим титульным боем. Хабиб рекомендовал Чимаеву быть более прагматичным и экономить силы в первых раундах.

«Не знаю, что сказать. Хабиб, наверное, лучше знает. Я просто хочу в клетку попасть и подраться», — приводит слова Чимаева Sport24.

Также он подтвердил готовность выйти на полный бой: «Не был бы готов — не заходил бы туда».

17 августа Чимаев встретится с Дрикусом дю Плесси в титульном поединке за чемпионский пояс в среднем весе на турнире UFC 319.

Материалы по теме Чимаев: не знаю, как получилось с визой в США

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев играет в футбол: