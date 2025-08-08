Чарльз Оливейра — о нокауте в бою с Топурией: я в UFC уже 15 лет, и такого ещё не было

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра вспомнил своё поражение в поединке с представителем Испании Илией Топурией. Их бой состоялся на турнире UFC 317 в конце июня 2025 года.

«Я в UFC уже 15 лет, и меня никогда раньше не отправляли в нокаут – такое случилось впервые. Но мне не нужно, чтобы мне кто-то помогал. Всё зависит только от меня. Я уже встал на ноги и двигаюсь дальше. Как я уже сказал, тот вечер уже позади. Время двигаться к следующему», — приводит слова бразильского спортсмена издание Bloody Elbow со ссылкой на Thunderpick.

