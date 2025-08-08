Скидки
«Привыкаем к жаре». Павлович прибыл в Шанхай для боя с Кортес-Акостой

«Привыкаем к жаре». Павлович прибыл в Шанхай для боя с Кортес-Акостой
Комментарии

Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович рассказал о подготовке к поединку с представителем Бразилии Вальдо Кортес-Акостой. Бой пройдёт 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай).

«Шанхай. Первый этап адаптации пройден — провели первые спарринги после перелёта. Потихоньку входим в ритм, привыкаем к часовому поясу и жаре. Работаем. Бой уже 23 августа», — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Сергей Павловича

В общей сложности на счету Павловича 189 побед при трёх поражениях. На счету Кортес-Акосты 14 побед и одно поражение.

Павлович работает над борьбой вместе с Богданом Гуськовым:

