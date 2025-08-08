Хамзат Чимаев ответил на оскорбления экс-чемпиона UFC Шона Стрикленда

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем дивизионе UFC, отреагировал на недавние слова экс-чемпиона UFC в среднем весе американца Шона Стрикленда. Ранее тот заявил, что Чимаев – придурок и морально слабый человек.

«Я в Лос-Анджелесе. Если у тебя что-то личное, просто приходи. Я здесь. Когда захочешь», — сказал Чимаев в интервью MMA Fighting.

В настоящий момент Чимаев готовится к поединку с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Спортсмены сразятся на турнире UFC 319, который состоится в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа мск.

Тренировка Чимаева к бою с дю Плесси: