Хамзат Чимаев ответил на оскорбления экс-чемпиона UFC Шона Стрикленда
Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем дивизионе UFC, отреагировал на недавние слова экс-чемпиона UFC в среднем весе американца Шона Стрикленда. Ранее тот заявил, что Чимаев – придурок и морально слабый человек.
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев
«Я в Лос-Анджелесе. Если у тебя что-то личное, просто приходи. Я здесь. Когда захочешь», — сказал Чимаев в интервью MMA Fighting.
В настоящий момент Чимаев готовится к поединку с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Спортсмены сразятся на турнире UFC 319, который состоится в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа мск.
Тренировка Чимаева к бою с дю Плесси:
