Фото: Чимаев встретился с Андерсоном Силвой перед титульным боем с дю Плесси на UFC 319

Фото: Чимаев встретился с Андерсоном Силвой перед титульным боем с дю Плесси на UFC 319
Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем дивизионе UFC, встретился с членом Зала славы UFC Андерсоном Силвой. Соответствующей фотографией поделился тренер Алан до Насименто.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Андерсон Силва заглянул в тренировочный лагерь Чимаева перед UFC 319, чтобы вдохновить его для следующей битвы. Герой Бразилии, легенда ММА, его присутствие превращает тренировки в миссию, а бойцов — в тех, кто начинает верить», — говорится в описании к фото.

Фото: Из личного архива Алана до Насименто

Напомним, в настоящий момент Хамзат готовится к бою с Дрикусом дю Плесси из ЮАР. Спортсмены сразятся на турнире UFC 319, который состоится в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа мск.

