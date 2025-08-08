Фото: Чимаев встретился с Андерсоном Силвой перед титульным боем с дю Плесси на UFC 319

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем дивизионе UFC, встретился с членом Зала славы UFC Андерсоном Силвой. Соответствующей фотографией поделился тренер Алан до Насименто.

«Андерсон Силва заглянул в тренировочный лагерь Чимаева перед UFC 319, чтобы вдохновить его для следующей битвы. Герой Бразилии, легенда ММА, его присутствие превращает тренировки в миссию, а бойцов — в тех, кто начинает верить», — говорится в описании к фото.

Фото: Из личного архива Алана до Насименто

Напомним, в настоящий момент Хамзат готовится к бою с Дрикусом дю Плесси из ЮАР. Спортсмены сразятся на турнире UFC 319, который состоится в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа мск.

Хамзат Чимаев готовится к титульному бою с Дрикусом дю Плесси: