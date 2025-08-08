Боец ММА рассказал, что нужно есть на ужин, чтобы похудеть

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Мачаев рассказал, что лучше есть на ужин тем, кто стремится похудеть.

«Что есть вечером, чтобы не откладывалось в жир? Лучший ужин для похудения — белки плюс клетчатка. Меньше углеводов. Лучшее восстановление и лучший сон», — сказал Мачаев на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Мачаев принял участие в 25 поединках, в которых одержал 22 победы, пять из которых были добыты нокаутом, и потерпел три поражения. В настоящий момент Мураду 38 лет.

