«Мягкотелый». Жена Соннена посоветовала бойцу отправить их сына в Дагестан

«Мягкотелый». Жена Соннена посоветовала бойцу отправить их сына в Дагестан
Бриттани Смит, являющаяся женой бывшего претендента на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитика и эксперта американца Чейла Соннена, посоветовала отправить их сына Аарона в Дагестан.

«На прошлой неделе я сказала ему [Чейлу], что он должен отправить нашего сына в Дагестан, потому что тот становится мягкотелым», — сказала Бриттани на YouTube-канале WiseNuts.

Соннен дебютировал в UFC в полутяжёлом весе против бывшего чемпиона IFC в супертяжёлом весе Ренато Собрала на UFC 55, проиграв во втором раунде удушающим приемом. За время карьеры в ММА на его счету 37 побед, 17 поражений и одна ничья.

