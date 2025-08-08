Скидки
Соннен объяснил, почему в UFC не организовали реванш Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен объяснил, почему промоушену Даны Уайта не удалось устроить реванш между прославленным российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и звёздным ирландцем Конором Макгрегором.

«Причина, по которой мы не получили реванш Хабиб против Конор, — они не посмотрели на правильный вес. Если бы они набрали эти 170 фунтов вместо 155, они бы урвали этот поединок. Они только что столкнулись с этим у Ислама. Вы можете прервать карьеру Ислама, как сделали с Хабибом, или позволить ему подняться до 170, но он не сумеет скидывать свой вес снова и снова. Это самая сложная часть спорта», — сказал Соннен на YouTube-канале WiseNuts.

Хабиб Нурмагомедов заявил, что Макгрегор ещё может исправиться на фоне скандалов
