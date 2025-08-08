Скидки
Тренер Бетербиева: Бивол специально ждал, когда Артуру исполнится 40 лет

Марк Рэмси, тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, прокомментировал ситуацию по поводу несостоявшихся переговоров о третьем поединке с объединённым чемпионом мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«Мы хотим как можно скорее вернуться на ринг. Поэтому решили пойти другим путём. Конечно, он хочет сразиться с Биволом в третий раз и хочет сделать это сейчас. Он был готов к этому шесть лет назад до их первого поединка. Бивол всё ждал и ждал, пока Артуру не исполнится 40 лет, прежде чем подраться с ним», — сказал Рэмси в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

«Соперник выбрал путь отступления». Бивол сорвал бой с Бетербиевым в России?
