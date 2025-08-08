Скидки
Соннен: бойцы ММА — фальшивые крутые парни. Вызывают три раза в год, а они не приходят

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен раскритиковал бойцов ММА.

«Лично я никогда не встречал более фальшивой группы крутых парней, чем бойцы ММА. Понаблюдайте за некоторыми из них: их вызывают на работу три раза в год, и они умудряются в эти разы, когда им звонят, не явиться на переговоры. Это не настоящие крутые парни — это фальшивые крутые парни, которые хотят прорваться в местный стриптиз-клуб, сделать татуировку на плече и рассказать кому-нибудь о старых добрых временах. Лучший из лучших — Джон Джонс. Ты ни за что не сможешь заставить его появляться на работе три раза в год», — сказал Соннен на YouTube-канале WiseNuts.

