UFC on ESPN 72: результаты взвешивания

UFC on ESPN 72: результаты взвешивания бойцов
Бойцы, которые примут участие в ночь с 9 на 10 августа в Лас-Вегасе, США, на арене «Apex Arena» на турнире UFC on ESPN 72, прошли процедуру взвешивания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Результаты взвешивания бойцов на турнире UFC on ESPN 72 (кг)

Коди Брандейдж (91,85) — Эрик Макконико (92,75)
Габриэлла Фернандес (56,92) — Юлия Столяренко (57,15)
Урош Медич (77,56) — Гилберт Урбина (77,56)
Джоселин Эдвардс (61,68) — Присцила Кашоэйра (60,78)
Элайджа Смит (61,68) — Тосиоми Кадзама (61,68)
Джулиус Уокер (93,44) — Раффаэль Серкейра (92,07)
Эрик Андерс (84,36) — Кристиан Лерой Данкан (83,91)
Майлз Джонс (61,68) — Жан Мацумото (61,68)
Андре Фили (66,22) — Кристиан Родригес (66,22)
Ясмин Лусиндо (52,16) — Анджела Хилл (52,61)
Стив Эрцег (61,46) — Оде Осборн (61,46)
Роман Долидзе (84,14) — Энтони Эрнандес (84,36)

Соннен: бойцы ММА — фальшивые крутые парни. Вызывают три раза в год, а они не приходят
