В WWE отреагировали на возвращение Леснара: если бы у арены была крыша, то её бы снесло

55-летний американский легендарный рестлер Пол Майкл Левек, известный под псевдонимом Трипл Эйч, являющийся в данный момент директором по контенту популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), прокомментировал возвращение Брока Леснара в промоушен.

«Моя реакция была именно такой, какой я и предполагал, а именно: если бы у арены была крыша, то её бы снесло. Настроение в зале меняется, когда здесь появляется Зверь. Когда видишь возвращение Брока Леснара, всё, что, как ты думал, происходило, как бы улетучивается, потому что фактор Брока теперь просто невероятно меняет эту динамику и делает её непредсказуемой», — приводит слова Левека издание Yahoo Sports.