Имавов — о Борральо, страхующем бой Чимаев — дю Плесси: о нём никто не будет говорить

Первый номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов высказался о бразильце Кайо Борральо, который будет страховать титульный поединок между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Это его проблема. Он согласился на это, потому что для него было честью стать страхующим, но он просто забирает мои остатки, поскольку я отказался. В противном случае, если бы я не отказался, UFC не пригласили бы его страховать. Он должен это понять. Надеюсь, что он не будет использовать это как отговорку или уклоняться от боя. Я буду готов 6 сентября, и он должен быть готов. Потому что он много говорил. Никаких оправданий.

Даже для меня быть страхующим в титульном бою — не большая честь. Потому что, когда я хочу драться за титул, я хочу, чтобы моё лицо было на постере. А что он собирается делать? Он скинет вес и будет жить в другом городе, в Чикаго. Никто не будет говорить о нём. В конце концов, у него нет выбора, и все забудут об этом после боя, потому что Хамзат и Дрикус подерутся, и все забудут, что Кайо был запасным бойцом. Это то, что не имеет никакого смысла. Никто не говорит о запасном бойце», — приводит слова Имавова издание MMAJunkie.

