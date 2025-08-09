Бывший менеджер Леснара высказался о его возвращении в реслинг после секс-скандала

59-летний американский менеджер в реслинге Пол Хейман, бывший промоутер Extreme Championship Wrestling (ECW), который в дальнейшем станет брендом WWE, прокомментировал возвращение Брока Леснара в реслинг из-за секс-скандала с Винсом Макменом. По данным издания PWInsider, Леснар продолжает фигурировать в деле как свидетель.

«Я не знал, был ли он вообще готов [к возвращению]. Он хотел заняться своей жизнью, вырастить свою дочь чемпионкой NCAA [по метанию ядра], каковой она и стала. Он хотел вырастить своих сыновей лучшими хоккеистами, которых кто-либо видел свет, и хотел быть преданным мужем для своей жены. Он собрался наслаждаться временем, которое у него есть на это планете.

Возвращение на SummerSlam произошло очень быстро. Пару недель — по крайней мере, насколько мне известно. Меня включили в это дело после того, как сделка была заключена. Всё в жизни подвергается критике, я не обращаю на это внимания. Он здесь. Такова реальность. И если бы вы были в воскресенье на арене «Метлайф Стэдиум», вы бы поняли, что его возвращение имело большое значение. Зрители были в восторге от того, что Брок Леснар вышел на рампу и провёл Джону Сине F-5 . Люди просто сходили с ума. Это наша платёжеспособная аудитория, они рады видеть его.

Я счастлив быть частью команды, которая представляет его. В жизни у каждого есть критика. Есть люди, которые критикуют Иисуса. Есть люди, которые критикуют Моисея. Есть люди, которые критикуют Мухаммеда. Есть люди, которые критикуют бога или богов. Ещё не было президента, который бы пользовался 100-процентным одобрением. Еще не было президента, на которого бы кто-то указывал и говорил: «Этот президент — отстой». Что бы мы ни делали, всегда найдутся критики. Очень немногие добиваются успеха в жизни, не совершая ошибок и не имея скелетов в шкафу.

Очевидно, решение было принято, пришло время вернуть Брока Леснара. На чём бы ни основывалось это решение, я уважаю его. Если кто-то его критикует, смирись с этим, он здесь. Он будет здесь, и ты не сможешь его отменить. Рад, что он вернулся, потому что зрители счастливы, что он вернулся. Если бы мы вернули его, а зрители взбунтовались против этого, я бы не был рад его возвращению, типа, о боже, это не сработает. Но это работает. Так что я рад этому», — сказал Хейман на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.