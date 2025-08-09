Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Завершивший карьеру Джон Джонс вернулся в список допинг-тестирования UFC

Завершивший карьеру Джон Джонс вернулся в список допинг-тестирования UFC
Комментарии

38-летний американский бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории Джон Джонс вернулся в список атлетов, проходящих допинг-тестирование.

Соответствующая заметка появилась на официальном сайте промоушена Даны Уайта.

Американский атлет выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Во время последнего появления в октагоне столкнулся с американо-хорватским бойцом Стипе Миочичем и одержал победу техническим нокаутом.

Ранее бывший представитель UFC Чейл Соннен назвал бойцов ММА ложными крутыми парнями.

Материалы по теме
Соннен: бойцы ММА — фальшивые крутые парни. Вызывают три раза в год, а они не приходят
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android