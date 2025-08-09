Завершивший карьеру Джон Джонс вернулся в список допинг-тестирования UFC

38-летний американский бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории Джон Джонс вернулся в список атлетов, проходящих допинг-тестирование.

Соответствующая заметка появилась на официальном сайте промоушена Даны Уайта.

Американский атлет выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Во время последнего появления в октагоне столкнулся с американо-хорватским бойцом Стипе Миочичем и одержал победу техническим нокаутом.

Ранее бывший представитель UFC Чейл Соннен назвал бойцов ММА ложными крутыми парнями.