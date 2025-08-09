Скидки
Дмитрий Бивол объявил, что ему сделали операцию из-за старой травмы спины

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский боксёр Дмитрий Бивол в своём телеграм-канале сделал заявление, в котором объявил о начале восстановления после проведённой операции на фоне обострившихся проблем со старой травмой спины.

«По настоятельной рекомендации врача пришлось прооперировать старую травму спины, с которой боролся более десяти лет, но которая ухудшалась с каждым тренировочным лагерем.

Всё прошло успешно, и уже чувствую себя намного лучше. Впереди 6–8 недель восстановления, после чего планирую вернуться к тренировкам. Спасибо всем за поддержку — с нетерпением жду новых вызовов в следующем году!» — написал Бивол в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Бивола

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

