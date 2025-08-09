Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL. Африка 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабибу сделали необычный подарок в память об ушедшем из жизни Абдулманапе Нурмагомедове

Хабибу сделали необычный подарок в память об ушедшем из жизни Абдулманапе Нурмагомедове
Аудио-версия:
Комментарии

Экс‑чемпион UFC, непобеждённый российский боец Хабиб Нурмагомедов получил необычный подарок во время встречи с болельщиками в американском Нью‑Йорке.

Один из фанатов преподнёс именитому россиянину картину, на которой изображена девочка у колодца в Пакистане. Согласно запечатлённой на картине табличке, этот колодец построен в память об ушедшем из жизни Абдулманапе Нурмагомедове, отце и тренере Хабиба.

Фото: Скрин из соцсетей

После получения подарка Хабиб поблагодарил фаната и сфотографировался с ним.

Напомним, Хабиб свой последний бой в профессиональной карьере провёл в октябре 2020 года, где он победил удушающим приёмом во втором раунде Джастина Гэтжи. Это был единственный в карьере Хабиба бой, к которому он готовился без своего отца, под руководством Хавьера Мендеса.

Хабиб Нурмагомедов провёл занятие по грэпплингу в США

Материалы по теме
Соннен объяснил, почему в UFC не организовали реванш Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android