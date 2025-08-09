Хабибу сделали необычный подарок в память об ушедшем из жизни Абдулманапе Нурмагомедове

Экс‑чемпион UFC, непобеждённый российский боец Хабиб Нурмагомедов получил необычный подарок во время встречи с болельщиками в американском Нью‑Йорке.

Один из фанатов преподнёс именитому россиянину картину, на которой изображена девочка у колодца в Пакистане. Согласно запечатлённой на картине табличке, этот колодец построен в память об ушедшем из жизни Абдулманапе Нурмагомедове, отце и тренере Хабиба.

Фото: Скрин из соцсетей

После получения подарка Хабиб поблагодарил фаната и сфотографировался с ним.

Напомним, Хабиб свой последний бой в профессиональной карьере провёл в октябре 2020 года, где он победил удушающим приёмом во втором раунде Джастина Гэтжи. Это был единственный в карьере Хабиба бой, к которому он готовился без своего отца, под руководством Хавьера Мендеса.

