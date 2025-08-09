Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL. Африка 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC on ESPN 72: во сколько начало турнира, где смотреть прямую трансляцию

UFC on ESPN 72: во сколько начало турнира, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

В ночь с 9 на 10 августа в Лас-Вегасе, США, на стадионе «Апекс Арена» состоится турнир UFC on ESPN 72. Начало предварительного карда запланировано на 23:00 по московскому времени, бои основного — в 2:00.

Права на трансляцию турнира в России принадлежат телеканалу «Матч ТВ».

В главном бою вечера в среднем весе сразятся грузинский атлет Роман Долидзе и представитель Соединённых Штатов Америки (США) Энтони Эрнандес. На счету Долидзе 18 боёв — 15 побед (восемь нокаутом, три болевым/удушающим и четыре решением) и три поражения. У Эрнандеса — 21 бой и 19 побед (восемь нокаутом, восемь болевым/удушающим и три решением).

Соглавный поединок пройдёт в наилегчайшем весе между австралийцем Стивом Эрцегом и американцем Оде Осборном.

Материалы по теме
Официально
Завершивший карьеру Джон Джонс вернулся в список допинг-тестирования UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android