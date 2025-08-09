UFC on ESPN 72: во сколько начало турнира, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 9 на 10 августа в Лас-Вегасе, США, на стадионе «Апекс Арена» состоится турнир UFC on ESPN 72. Начало предварительного карда запланировано на 23:00 по московскому времени, бои основного — в 2:00.

Права на трансляцию турнира в России принадлежат телеканалу «Матч ТВ».

В главном бою вечера в среднем весе сразятся грузинский атлет Роман Долидзе и представитель Соединённых Штатов Америки (США) Энтони Эрнандес. На счету Долидзе 18 боёв — 15 побед (восемь нокаутом, три болевым/удушающим и четыре решением) и три поражения. У Эрнандеса — 21 бой и 19 побед (восемь нокаутом, восемь болевым/удушающим и три решением).

Соглавный поединок пройдёт в наилегчайшем весе между австралийцем Стивом Эрцегом и американцем Оде Осборном.