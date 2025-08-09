Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL. Африка 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт: мой бой с Топурией — то, чего хотят американцы

Пимблетт: мой бой с Топурией — то, чего хотят американцы
Комментарии

30-летний британский топовый боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт объяснил, почему достоин поединка с чемпионом дивизиона Илиёй Топурией.

«Надеюсь, мой бой против Чоризо [Илии] — это то, чего хотят все американцы. Но я понимаю, что я на девятом месте в рейтинге, так что другие люди заслуживают большего. Но Царукян определённо не такой. Маленький богатенький мальчик Арман показывает, насколько он отчаянный, предлагая Топурии £ 1 млн за бой с ним.

Избалованный богатенький малыш, пытающийся выпутаться из положения. Вот почему он вышел, когда, как маленький ********, набирал вес в ванне. Дэн Хукер начал нести чушь, раньше он мне нравился, а теперь пусть ест своё дерьмо», — сказал Пимблетт на YouTube-канале Paddy The Baddy.

Материалы по теме
«Плевок в лицо своим принципам». Почему Пимблетт не должен получить бой с Топурией
«Плевок в лицо своим принципам». Почему Пимблетт не должен получить бой с Топурией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android