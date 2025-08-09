Пимблетт: мой бой с Топурией — то, чего хотят американцы

30-летний британский топовый боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт объяснил, почему достоин поединка с чемпионом дивизиона Илиёй Топурией.

«Надеюсь, мой бой против Чоризо [Илии] — это то, чего хотят все американцы. Но я понимаю, что я на девятом месте в рейтинге, так что другие люди заслуживают большего. Но Царукян определённо не такой. Маленький богатенький мальчик Арман показывает, насколько он отчаянный, предлагая Топурии £ 1 млн за бой с ним.

Избалованный богатенький малыш, пытающийся выпутаться из положения. Вот почему он вышел, когда, как маленький ********, набирал вес в ванне. Дэн Хукер начал нести чушь, раньше он мне нравился, а теперь пусть ест своё дерьмо», — сказал Пимблетт на YouTube-канале Paddy The Baddy.