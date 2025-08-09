UFC on ESPN 72: полный кард турнира, список бойцов

В ночь с 9 на 10 августа в Лас-Вегасе, США, на стадионе «Апекс Арена» состоится турнир UFC on ESPN 72. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом предстоящего шоу.
Кард турнира UFC on ESPN 72
Предварительный кард
Коди Брандейдж — Эрик Макконико
Габриэлла Фернандес — Юлия Столяренко
Урош Медич — Гилберт Урбина
Джоселин Эдвардс — Присцила Кашоэйра
Элайджа Смит — Тосиоми Кадзама
Джулиус Уокер — Раффаэль Серкейра
Основной кард
Эрик Андерс — Кристиан Лерой Данкан
Майлз Джонс — Жан Мацумото
Андре Фили — Кристиан Родригес
Ясмин Лусиндо — Анджела Хилл
Стив Эрце — Оде Осборн
Роман Долидзе — Энтони Эрнандес