Видео: Махачев «усыпил» Зайнукова в тренировочном лагере

Видео: Махачев «усыпил» Зайнукова в тренировочном лагере
В социальных сетях появился видеоролик из тренировочного лагеря российского бойца и экс-чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева.

Махачев проводил спарринг с Маккашарипом Зайнуковым. Ислам захватил Маккашарипа в удушающий приём, после чего Зайнуков на мгновение потерял сознание.

Исламу Махачеву 33 года. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2015-го выступает в UFC.

Свой следующий поединок Махачев проведёт с австралийским бойцом, чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. В мае на UFC 215 Джек завоевал чемпионский титул в полусреднем весе, победив единогласным судейским решением американца Белала Мухаммада.

