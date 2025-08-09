Скидки
PFL. Африка 2
Бокс/ММА Новости

Кормье раскритиковал решение Оливейры подраться с Физиевым после нокаута от Топурии

Кормье раскритиковал решение Оливейры подраться с Физиевым после нокаута от Топурии
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье раскритиковал решение бразильского экс-чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры подраться с Рафаэлем Физиевым 11 октября на турнире UFC в Рио-де-Жанейро.

«Мне кажется, что решение Чарльза Оливейры согласиться подраться через три месяца после этого нокаута — не самое лучшее решение. Я всегда думаю о команде, которая их окружает, когда люди принимают подобные решения. Он один из великих, и я просто не хочу, чтобы снова случилось что-то безумное, что случилось на наших глазах в прошлый раз», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

